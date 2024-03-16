Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
00:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тандреволд: я не лучшая биатлонистка мира ни прямо сейчас, ни в этом сезоне

Тандреволд: я не лучшая биатлонистка мира ни прямо сейчас, ни в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о том, что она утратила лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования, прошедшей сегодня, 16 марта, в Канморе (Канада). Победу в пасьюте одержала итальянка Лиза Виттоцци, которая и возглавила рейтинг, обойдя ставшую только 19-й Тандреволд на 61 очко перед заключительной гонкой сезона.

«Я не плакала всю зиму. На самом деле я довольно хороша. Просто немного разочарована сегодняшней гонкой и даже не знаю, почему плачу. Я немного ошеломлена и разочарована, но горжусь всем, что смогла достичь.

Положа руку на сердце, я могу сказать, что я не лучшая биатлонистка мира ни прямо сейчас, ни в этом сезоне. Есть другие девушки, которые намного сильнее меня. Меня это вдохновляет, потому что я очень хочу быть похожей на них и иметь такую же уверенность на стрельбе.

Возможно, слёзы помогут выплеснуть эмоции за сегодня, сейчас я чувствую слишком много. Сейчас я с нетерпением жду завтрашней гонки, потому что потом я смогу наконец выдохнуть», — приводит слова спортсменки издание TV2.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
С женским Кубком мира всё понятно! Виттоцци на последнем этапе творит что-то невероятное
С женским Кубком мира всё понятно! Виттоцци на последнем этапе творит что-то невероятное
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android