Тандреволд: я не лучшая биатлонистка мира ни прямо сейчас, ни в этом сезоне

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о том, что она утратила лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования, прошедшей сегодня, 16 марта, в Канморе (Канада). Победу в пасьюте одержала итальянка Лиза Виттоцци, которая и возглавила рейтинг, обойдя ставшую только 19-й Тандреволд на 61 очко перед заключительной гонкой сезона.

«Я не плакала всю зиму. На самом деле я довольно хороша. Просто немного разочарована сегодняшней гонкой и даже не знаю, почему плачу. Я немного ошеломлена и разочарована, но горжусь всем, что смогла достичь.

Положа руку на сердце, я могу сказать, что я не лучшая биатлонистка мира ни прямо сейчас, ни в этом сезоне. Есть другие девушки, которые намного сильнее меня. Меня это вдохновляет, потому что я очень хочу быть похожей на них и иметь такую же уверенность на стрельбе.

Возможно, слёзы помогут выплеснуть эмоции за сегодня, сейчас я чувствую слишком много. Сейчас я с нетерпением жду завтрашней гонки, потому что потом я смогу наконец выдохнуть», — приводит слова спортсменки издание TV2.

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