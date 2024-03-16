Кубок мира, девятый этап, мужчины: во сколько гонка преследования, где смотреть

В воскресенье, 17 марта, в Канморе (Канада) в рамках девятого, заключительного, этапа Кубка мира по биатлону в сезоне — 2023/2024 пройдёт мужская гонка преследования. Старт пасьюта запланирован на 00:10 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом гонки.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор

Мужчины. Гонка преследования. Стартовый лист

1. Йоханнес Бё (Норвегия).

2. Томмазо Джакомель (Италия).

3. Тарьей Бё (Норвегия).

4. Эмильен Жаклен (Франция).

5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

6. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

7. Эрик Перро (Франция).

8. Йоханнес Кюн (Германия).

9. Данило Райтмюллер (Германия).

10. Дмитрий Пидручный (Украина).

11. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

17. Кентен Фийон Майе (Франция).

19. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

23. Бенедикт Долль (Германия).

47. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

51. Мартин Понсилуома (Швеция).

Напомним, стартовый лист пасьюта сформирован по итогам спринтерской гонки, прошедшей ранее. Йоханнес Бё финишировал в ней с преимуществом более чем в минуту над ближайшими соперниками — Томмазо Джакомелем и Тарьеем Бё.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.