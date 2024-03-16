Видео победы Виттоцци в пасьюте в Канморе, принёсшей ей лидерство в общем зачёте КМ

Сегодня, 16 марта, в Канморе (Канада) в рамках заключительного, девятого, этапа Кубка мира по биатлону сезона — 2023/2024 прошла женская гонка преследования. Победу в ней одержала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Благодаря первому месту в пасьюте спортсменка выиграла «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине, а также стала лидером в общем зачёте Кубка мира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором уверенной победы Лизы Виттоцци в пасьюте в Канморе.

Напомним, в воскресенье, 17 марта, завершится этот биатлонный сезон. Перед финальной гонкой Лиза Виттоцци имеет 61 очко преимущества над бывшим лидером общего зачёта Кубка мира норвежкой Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.