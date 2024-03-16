Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
00:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Видео победы Виттоцци в пасьюте в Канморе, принёсшей ей лидерство в общем зачёте КМ

Видео победы Виттоцци в пасьюте в Канморе, принёсшей ей лидерство в общем зачёте КМ
Комментарии

Сегодня, 16 марта, в Канморе (Канада) в рамках заключительного, девятого, этапа Кубка мира по биатлону сезона — 2023/2024 прошла женская гонка преследования. Победу в ней одержала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Благодаря первому месту в пасьюте спортсменка выиграла «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине, а также стала лидером в общем зачёте Кубка мира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором уверенной победы Лизы Виттоцци в пасьюте в Канморе.

Напомним, в воскресенье, 17 марта, завершится этот биатлонный сезон. Перед финальной гонкой Лиза Виттоцци имеет 61 очко преимущества над бывшим лидером общего зачёта Кубка мира норвежкой Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
С женским Кубком мира всё понятно! Виттоцци на последнем этапе творит что-то невероятное
С женским Кубком мира всё понятно! Виттоцци на последнем этапе творит что-то невероятное
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android