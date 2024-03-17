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Жулия Симон: вторая половина гонки преследования в Канморе была просто катастрофической

Жулия Симон: вторая половина гонки преследования в Канморе была просто катастрофической
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Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала своё выступление в заключительной гонке преследования сезона-2023/2024 на этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсменка финишировала четвёртой: она допустила три промаха на последних двух огневых рубежах и проиграла победительнице гонки, итальянке Лизе Виттоцци, минуту и 3,2 секунды.

Отметим, что в этой гонке Симон проиграла в борьбе и за «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования: благодаря победе в пасьюте его забрала Виттоцци.

«У меня была действительно отвратительная гонка. Больше нечего сказать. У меня была не очень хорошая форма для скорости на трассе, но проблема не в этом. Я могла побороться на дистанции на последнем круге, но предпочла покрутиться на штрафных. Первая половина гонки прошла очень хорошо, но вторая была просто катастрофической», — приводит слова Симон Nordic Magazine.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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