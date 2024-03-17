Бреза-Буше высказалась о третьем месте в гонке преследования на этапе КМ в Канморе

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше высказалась о своём третьем месте в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсменка на последнем круге уступила в борьбе за серебро своей соотечественнице Лу Жанмонно.

«Разочарование — не главное чувство. Напротив, я чувствую себя полной амбиций и энергии, мне нужно направить все силы на выступление завтра, потому что сезон заканчивается, а следующий будет только через девять месяцев!

Самое главное — я знаю, что могу выступить хорошо. Это очень воодушевляет и даёт надежду на будущее. Я мечтала об этом, но не думала, что смогу это сделать.

Это была трудная неделя, у меня были небольшие проблемы со сном. Полный хаос физической и умственной усталости», — приводит слова Бреза-Буше Nordic Magazine.

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