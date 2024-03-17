Йоханнес Бё победил в пасьюте на этапе КМ в Канморе, Перро — третий, Тарьей Бё — пятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, победил в гонке преследования на девятом, заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен прошёл гонку с тремя штрафными кругами.
Борьба за серебро шла до последних метров дистанции. В итоге вторым финишировал швед Себастиан Самуэльссон, который уступил Бё 11,2 секунды, а замкнул тройку сильнейших француз Эрик Перро (+11,6 секунды). Оба биатлониста по ходу гонки допустили по одной ошибке на огневых рубежах.
Отметим, что вице-лидер общего зачёта Кубка мира, норвежец Тарьей Бё пришёл к финишу пятым. Спортсмен проиграл брату 37,9 секунды, допустив при стрельбе два промаха.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор
Мужчины. Гонка преследования
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 34.38,0 (три промаха).
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — отставание 11,2 секунды (1).
3. Эрик Перро (Франция) +11,6 (1).
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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