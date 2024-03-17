Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Пеппе Фемлинг объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает Expressen.

Лучшим результатом в карьере 31-летнего спортсмена является золото Олимпийских игр-2018, которые проходили в Пхёнчхане. Фемлинг в составе сборной Швеции по биатлону одержал победу в эстафетной гонке.

В составе сборной Швеции Пеппе Фемлинг трижды побеждал в эстафетах на Кубке мира. Шведский биатлонист является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира в эстафете. Спортсмен также участвовал в юниорских лыжных гонках. На соревнованиях в родной для Фемлинга Швеции, ему несколько раз удалось завоевать призовые места.

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