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Кубок мира, девятый этап, женщины: во сколько масс-старт, где смотреть

Сегодня, 17 марта, в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону в Канморе (Канада) пройдёт заключительная женская гонка сезона-2023/2024. Биатлонистки пробегут масс-старт, начало которого запланировано на 20:10 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом гонки.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор

Женщины. Масс-старт, 12,5 км. Стартовый лист

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

2. Лиза Виттоцци (Италия).

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

4. Жулия Симон (Франция).

5. Лу Жанмонно (Франция).

6. Лена Хекки (Швейцария).

7. Эльвира Эберг (Швеция).

8. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

9. Ванесса Фойгт (Германия).

10. Юни Арнеклейв (Норвегия).

11. Ханна Эберг (Швеция).

18. Софи Шово (Франция).

Напомним, вчера, 16 марта, итальянка Лиза Виттоцци вышла на первое месте в общем зачёте Кубка мира. Сейчас она опережает ближайшую преследовательницу — норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд — на 61 очко.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.