Жанмонно победила в масс-старте на этапе КМ в Канморе, Тандреволд — 8-я, Виттоцци — 21-я

Французская биатлонистка Лу Жанмонно победила в масс-старте на 12,5 км на девятом, заключительном, этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсменка по ходу дистанции допустила только один промах — на заключительном огневом рубеже.
Второй к финишу пришла немка Янина Хеттих. Она уступила француженке 11,9 секунды с одной ошибкой на стрельбе. Замкнула тройку лидеров ещё одна представительница Франции — Жилонн Гигонна: спортсменка проиграла соотечественнице 15,8 секунды, пройдя гонку с чистой стрельбой.
Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Лиза Виттоцци финишировала только 21-й: спортсменка допустила три промаха и проиграла Жанмонно минуту и 54,6 секунды. Вице-лидер генеральной классификации норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд стала восьмой с тремя ошибками на стрельбе и отставанием в 50,2 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор
Женщины. Масс-старт
1. Лу Жанмонно (Франция) — 32.55, 0 (один промах).
2. Янина Хеттих (Германия) — отставание 11,9 секунды (1).
3. Жилонн Гигонна (Франция) +15,8 (0).
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