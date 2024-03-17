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Жанмонно победила в масс-старте на этапе КМ в Канморе, Тандреволд — 8-я, Виттоцци — 21-я

Жанмонно победила в масс-старте на этапе КМ в Канморе, Тандреволд — 8-я, Виттоцци — 21-я
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно победила в масс-старте на 12,5 км на девятом, заключительном, этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсменка по ходу дистанции допустила только один промах — на заключительном огневом рубеже.

Второй к финишу пришла немка Янина Хеттих. Она уступила француженке 11,9 секунды с одной ошибкой на стрельбе. Замкнула тройку лидеров ещё одна представительница Франции — Жилонн Гигонна: спортсменка проиграла соотечественнице 15,8 секунды, пройдя гонку с чистой стрельбой.

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Лиза Виттоцци финишировала только 21-й: спортсменка допустила три промаха и проиграла Жанмонно минуту и 54,6 секунды. Вице-лидер генеральной классификации норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд стала восьмой с тремя ошибками на стрельбе и отставанием в 50,2 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор
Женщины. Масс-старт

1. Лу Жанмонно (Франция) — 32.55, 0 (один промах).
2. Янина Хеттих (Германия) — отставание 11,9 секунды (1).
3. Жилонн Гигонна (Франция) +15,8 (0).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Женщины. 12.5 км Масс-старт
17 марта 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
32:55.0
2
Янина Хеттих
Германия
+11.9
3
Gilonne Guigonnat
Франция
+15.8
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Новости. Биатлон
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