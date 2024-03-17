Лиза Виттоцци выиграла «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2023/2024

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци победила в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2023/2024. Для спортсменки это первый «Большой хрустальный глобус» в карьере.

Напомним, в субботу, 16 марта, Виттоцци выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада) и вышла в лидеры общего зачёта среди женщин, сместив норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд с первого места. Несмотря на 21-е место в сегодняшнем масс-старте, итальянка сумела сохранить лидерство, а Тандреволд из-за восьмого места в гонке утратила и вторую позицию: в итоговой генеральной классификации второй стала француженка Лу Жанмонно, уступившая Лизе Виттоцци 23 очка, а Тандреволд осталась третьей, проиграв итальянке 47 очков.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт

Женщины. Итоговое положение. Топ-3

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 1091 очко.

2. Лу Жанмонно (Франция) — 1068.

3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 1044.

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