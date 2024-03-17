Лу Жанмонно победила в зачёте масс-стартов, на 11 очков опередив Жулию Симон

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов. Это первая подобная награда в карьере 25-летней спортсменки.
Сегодня, 17 марта, Жанмонно выиграла масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Эта победа позволила спортсменке обойти в зачёте дисциплины шедшую первой другую француженку, Жулию Симон, ставшую в сегодняшней гонке только седьмой. После финальной гонки Жанмонно лидирует в зачёте, опередив соотечественницу на 11 очков.
Замкнула тройку сильнейших спортсменок в зачёте масс-стартов в сезоне-2023/2024 швейцарка Лена Хекки.
Биатлон. Кубок мира. Зачёт масс-стартов
Женщины. Итоговое положение. Топ-3
1. Лу Жанмонно (Франция) — 252 очка.
2. Жулия Симон (Франция) — 241.
3. Лена Хекки (Швейцария) — 205.
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