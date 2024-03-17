Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
00:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лу Жанмонно победила в зачёте масс-стартов, на 11 очков опередив Жулию Симон

Лу Жанмонно победила в зачёте масс-стартов, на 11 очков опередив Жулию Симон
Аудио-версия:
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов. Это первая подобная награда в карьере 25-летней спортсменки.

Сегодня, 17 марта, Жанмонно выиграла масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Эта победа позволила спортсменке обойти в зачёте дисциплины шедшую первой другую француженку, Жулию Симон, ставшую в сегодняшней гонке только седьмой. После финальной гонки Жанмонно лидирует в зачёте, опередив соотечественницу на 11 очков.

Замкнула тройку сильнейших спортсменок в зачёте масс-стартов в сезоне-2023/2024 швейцарка Лена Хекки.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт масс-стартов
Женщины. Итоговое положение. Топ-3

1. Лу Жанмонно (Франция) — 252 очка.
2. Жулия Симон (Франция) — 241.
3. Лена Хекки (Швейцария) — 205.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
«Раньше я будто блуждала в тумане». В биатлоне неожиданно засияла новая мировая звезда
«Раньше я будто блуждала в тумане». В биатлоне неожиданно засияла новая мировая звезда
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android