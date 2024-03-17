Виттоцци — о победе в общем зачёте КМ: очень горжусь, что продолжала бороться ради мечты

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала свою победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2023/2024. Спортсменка впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус».

«Сегодня было сложно, но в конце концов я плакала как ребёнок, я была очень взволнована. Для меня это очень важный день, которым я буду наслаждаться.

Моя биатлонная карьера похожа на американские горки, и сейчас я на вершине. Очень горжусь, что продолжала бороться, чтобы осуществить свою мечту. Теперь она воплотилась в жизнь, и я действительно счастлива», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Напомним, Лиза Виттоцци выиграла спринт и гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада), что помогло спортсменке возглавить общий зачёт. Несмотря на неудачное выступление в сегодняшнем масс-старте, итальянка удержала преимущество в генеральной классификации.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.