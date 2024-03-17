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Мужчины. 15 км Масс-старт
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Кубок мира, девятый этап, мужчины: во сколько масс-старт, где смотреть

Кубок мира, девятый этап, мужчины: во сколько масс-старт, где смотреть
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В ночь на понедельник, 18 марта, в Канморе (Канада) в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону пройдёт заключительная гонка в сезоне-2023/2024 — мужской масс-старт на 15 км. Начало гонки запланировано на 0:20 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом дистанции.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Стартовый лист

1. Йоханнес Бё (Норвегия).
2. Тарьей Бё (Норвегия).
3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
7. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
8. Эмильен Жаклен (Франция).
9. Томмазо Джакомель (Италия).
10. Бенедикт Долль (Германия).
12. Эрик Перро (Франция).
13. Мартин Понсилуома (Швеция).
16. Кентен Фийон Майе (Франция).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 марта 2024, понедельник. 00:20 МСК
Не началось
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