Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
00:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Жанмонно: «Малый хрустальный глобус» в масс-стартах в этом сезоне — безумно круто

Жанмонно: «Малый хрустальный глобус» в масс-стартах в этом сезоне — безумно круто
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала свою победу в зачёте масс-стартов на Кубке мира в сезоне-2023/2024. Спортсменка впервые в карьере выиграла «Малый хрустальный глобус» благодаря первому месту в заключительной гонке, обойдя на 11 очков свою соотечественницу Жулию Симон.

«Это действительно отличный сюрприз! Я хотела отлично закончить этот сезон, но «Глобус» оказался неожиданным. Очень рада ему, так круто!

Это великолепная награда за отличный сезон, которой я не ожидала. Хотела показать хорошие результаты, завоёвывать медали, но «Глобус»… Это невероятно», — приводит слова Жанмонно пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Минорный аккорд. Виттоцци затрясло в последней гонке, но она удержала победу в Кубке мира
Минорный аккорд. Виттоцци затрясло в последней гонке, но она удержала победу в Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android