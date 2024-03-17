Жанмонно: «Малый хрустальный глобус» в масс-стартах в этом сезоне — безумно круто

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала свою победу в зачёте масс-стартов на Кубке мира в сезоне-2023/2024. Спортсменка впервые в карьере выиграла «Малый хрустальный глобус» благодаря первому месту в заключительной гонке, обойдя на 11 очков свою соотечественницу Жулию Симон.

«Это действительно отличный сюрприз! Я хотела отлично закончить этот сезон, но «Глобус» оказался неожиданным. Очень рада ему, так круто!

Это великолепная награда за отличный сезон, которой я не ожидала. Хотела показать хорошие результаты, завоёвывать медали, но «Глобус»… Это невероятно», — приводит слова Жанмонно пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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