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Тандреволд подвела итоги своего выступления на Кубке мира в сезоне-2023/2024

Тандреволд подвела итоги своего выступления на Кубке мира в сезоне-2023/2024
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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд подвела итоги своего выступления на Кубке мира в сезоне-2023/2024. Спортсменка до субботы, 16 марта, лидировала в общем зачёте Кубка мира, однако после неудач в гонке преследования и масс-старте утратила лидерство и стала третьей, проиграв по очкам итальянке Лизе Виттоцци и француженке Лу Жанмонно.

«Кажется, теперь всё в порядке. Нам всем пора сделать перерыв. Окончание сезона значит много для всех, в финишном створе много и плачущих, и счастливых людей. У всех бывают взлёты и падения.

Я очень довольна. Есть две девушки, которые были стабильно лучше меня в течение всего сезона. Быть в топ-3 — больше, чем я ожидала от себя в этом сезоне», — приводит слова Тандреволд VG.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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