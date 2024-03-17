Лиза Виттоцци: я до последнего круга масс-старта не знала, что выиграла Кубок мира

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, обладательница Кубка мира сезона-2023/2024, рассказала о своих эмоциях по ходу финального старта сезона, прошедшего сегодня, 17 марта, а также оценила своё выступление в этом году.

«Это был абсурдный сезон. Я сделала всё возможное, всё то, о чём думала, что смогу сделать. Горжусь собой, работой, которую мы провели вместе с командой, со всеми людьми, которые помогли мне достичь цели. Я потеряла дар речи, это была моя мечта с очень маленького возраста, и я её осуществила. Я на седьмом небе от счастья!

Сегодня гонка была тяжёлой. Усталость дала о себе знать, волнение, напряжение — всё становится труднее, когда у тебя нет свежести. Я выдержала и забрала «Глобус» домой.

Я не знала до последнего круга, что выиграла Кубок мира. Я плохо понимала, почему аплодируют люди у бортов, возможно, они не хотели меня сильно напрягать. Я держалась, потому что знала, что у меня хорошее преимущество: 60 очков — это много. Мне сообщили, что Ингрид Тандреволд не попала в четвёрку сильнейших, поэтому я была спокойна.

Я шла к этой победе годами, очень много работала ради своих целей. У меня был нелёгкий период, но он сделал меня сильнее, теперь я заслуживаю Кубок мира. Сейчас я просто хочу устроить праздник дома с семьёй», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

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