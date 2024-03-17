Жилонн Гигонна: трудно найти своё место в такой результативной сборной, как французская

Французская биатлонистка Жилонн Гигонна поделилась эмоциями от завоевания своей первой медали Кубка мира в карьере. Сегодня, 17 марта, спортсменка стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира в Канморе (Канада), пройдя гонку без штрафных кругов.

«Мы всегда мечтаем о подиуме, поэтому я действительно счастлива, что смогла достичь его сегодня. Я знала, что к концу сезона набрала хорошую форму и что стрельба на этой неделе была неплохой. Это результат всей работы, проделанной за последние годы. Весь опыт, который мне удалось получить на Кубке IBU и на Кубке мира, позволил мне сегодня финишировать в тройке лидеров.

Для меня это многое значит. Я очень горжусь тем, что являюсь частью команды невероятных французских девушек. Очень горжусь и собой, тем, что вместе с Лу Жанмонно участвую в этом прекрасном медальном дубле. Это очень приятно. Каждый день здесь очень непростой, потому что трудно найти своё место в такой результативной сборной, как французская. И когда у тебя это получается, это повод для гордости», — приводит слова спортсменки Nordic Magazine.

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