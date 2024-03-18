Видео победы Лу Жанмонно в заключительном масс-старте на Кубке мира в сезоне-2023/2024

В воскресенье, 17 марта, в Канморе (Канада) завершились женские соревнования в рамках Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/2024. В последний день стартов прошёл женский масс-старт на 12,5 км, победу в котором одержала француженка Лу Жанмонно. Благодаря первому месту в этой гонке спортсменка выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов.

Второй в гонке стала немка Янина Хеттих, замкнула тройку лидеров ещё одна представительница Франции, Жилонн Гигонна, которая выиграла свою первую медаль Кубка мира в карьере.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Лу Жанмонно в заключительном масс-старте на Кубке мира в этом сезоне.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.