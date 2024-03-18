Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Видео победы Лу Жанмонно в заключительном масс-старте на Кубке мира в сезоне-2023/2024

Видео победы Лу Жанмонно в заключительном масс-старте на Кубке мира в сезоне-2023/2024
Комментарии

В воскресенье, 17 марта, в Канморе (Канада) завершились женские соревнования в рамках Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/2024. В последний день стартов прошёл женский масс-старт на 12,5 км, победу в котором одержала француженка Лу Жанмонно. Благодаря первому месту в этой гонке спортсменка выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов.

Второй в гонке стала немка Янина Хеттих, замкнула тройку лидеров ещё одна представительница Франции, Жилонн Гигонна, которая выиграла свою первую медаль Кубка мира в карьере.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Лу Жанмонно в заключительном масс-старте на Кубке мира в этом сезоне.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Минорный аккорд. Виттоцци затрясло в последней гонке, но она удержала победу в Кубке мира
Минорный аккорд. Виттоцци затрясло в последней гонке, но она удержала победу в Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android