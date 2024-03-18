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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Канморе, Жаклен — третий

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Канморе, Жаклен — третий
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Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё выиграл масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен на четырёх огневых рубежах допустил только один промах.

Вторым к финишу пришёл другой представитель Норвегии, Йоханнес Дале-Шевдал. Он уступил сокоманднику 44,5 секунды с двумя ошибками на стрельбе. Замкнул тройку лидеров француз Эмильен Жаклен, проигравший Йоханнесу Бё минуту и 7,2 секунды с тремя штрафными кругами.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 36.03,4 (один промах).
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — отставание 44,5 секунды (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) +1.07,2 (3).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 марта 2024, понедельник. 00:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
36:03.4
2
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
44.5
3
Эмильен Жаклен
Франция
1:07.2
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Новости. Биатлон
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