Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Канморе, Жаклен — третий
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Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё выиграл масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен на четырёх огневых рубежах допустил только один промах.
Вторым к финишу пришёл другой представитель Норвегии, Йоханнес Дале-Шевдал. Он уступил сокоманднику 44,5 секунды с двумя ошибками на стрельбе. Замкнул тройку лидеров француз Эмильен Жаклен, проигравший Йоханнесу Бё минуту и 7,2 секунды с тремя штрафными кругами.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 36.03,4 (один промах).
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — отставание 44,5 секунды (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) +1.07,2 (3).
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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