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Виттоцци — об итогах сезона: заболела и поняла, что хочу выиграть общий зачёт

Виттоцци — об итогах сезона: заболела и поняла, что хочу выиграть общий зачёт
Лиза Виттоцци
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Обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2023/2024, итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, что самым сложным для неё было начало Кубка мира, где она заболела. Во время этого она и поняла, что главной целью станет победа в общем зачёте.

«Что стало самым сложным в последние несколько месяцев? Я думаю, начало сезона. Я выиграла первое соревнование, а после заболела и поняла, что хочу выиграть общий зачёт. Об этом было трудно думать. Я болела, но продолжала соревноваться, и думаю, что это был худший момент в сезоне. Все остальные этапы прошли хорошо», — приводит слова Виттоцци пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, Лиза Виттоцци впервые в карьере стала обладательницей «Большого хрустального глобуса». Второе место в генеральной классификации заняла французская биатлонистка Лу Жанмонно, набравшая 1068 очков. На третьем месте расположилась представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (1044).

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