Франциска Пройс сообщила, что перенесла операцию на носовых пазухах

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в женской эстафете немецкая биатлонистка Франциска Пройс сообщила о том, что перенесла операцию на носе. Одной из многолетних лидеров сборной Германии было проведено хирургическое вмешательство на носовых пазухах.

«Всё прошло хорошо. Скоро снова увидимся», — написала она в социальных сетях.

Ранее стало известно о досрочном завершении биатлонисткой сезона-2023/2024. Она не выступила на заключительном этапе в Канморе (Канада). Пройс заняла 11-е место в общем зачёте Кубка мира, набрав 539 очков. В минувшем сезоне в её активе пять медалей КМ: три серебряные награды личных гонок (индивидуальная гонка и пасьют этапа в Эстерсунде и медаль спринта в Оберхофе) и две бронзовые медали эстафетных гонок (Эстерсунд и Рупольдинг).