Чемпионат России по биатлону — 2024: во сколько женский спринт

Сегодня, 25 марта, в Тюмени продолжится Альфа-Банк чемпионат России по биатлону — 2024. В рамках турнира состоится женский спринт на 7,5 км. Начало гонки запланировано на 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом.

Биатлон. Чемпионат России, Тюмень

Женщины. Спринт 7,5 км. Стартовый лист

3. Светлана Миронова (Свердловская область).

8. Кристина Резцова (ХМАО — Югра).

11. Анастасия Шевченко (Свердловская область).

12. Валерия Каюмова (Ямало-Ненецкий АО — Пермский край).

14. Ирина Казакевич (Свердловская область).

16. Екатерина Носкова (ХМАО — Югра).

19. Елизавета Каплина (ХМАО — Югра).

21. Анастасия Гореева (Московская область).

24. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО).

25. Тамара Дербушева (Свердловская область).

28. Наталья Гербулова (Красноярский край).

29. Анна Сола (Беларусь).

30. Анастасия Батманова (Сахалинская область).

31. Ульяна Нигматуллина (Тюменская область).

43. Виктория Сливко (Тюменская область).

44. Динара Смольская (Беларусь).

45. Евгения Буртасова (Новосибирская область — Кемеровская область).