Колотов выиграл гонку преследования на чемпионате России, Латыпов — третий

Сегодня, 26 марта, в Тюмени состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024. Победителем гонки стал биатлонист Иван Колотов. Спортсмен, представляющий команду Пермского края, не допустил промахов в этой гонке и преодолел дистанцию за 36.35,9.
Вторым стал представитель Тюменской области Александр Логинов, промахнувшийся дважды и отставший от лидера на 8,1 секунды. Третье место занял биатлонист Эдуард Латыпов.
Биатлон. Чемпионат России — 2024, Тюмень.
Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.
1. Иван Колотов (Пермский край) — 36.35,9 (0 промахов).
2. Александр Логинов (Тюменская область) — отставание 8,1 секунды (2).
3. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +8,3 (4).
Чемпионат России по биатлону в Тюмени завершится 31 марта.
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