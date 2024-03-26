Колотов выиграл гонку преследования на чемпионате России, Латыпов — третий

Сегодня, 26 марта, в Тюмени состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024. Победителем гонки стал биатлонист Иван Колотов. Спортсмен, представляющий команду Пермского края, не допустил промахов в этой гонке и преодолел дистанцию за 36.35,9.

Вторым стал представитель Тюменской области Александр Логинов, промахнувшийся дважды и отставший от лидера на 8,1 секунды. Третье место занял биатлонист Эдуард Латыпов.

Биатлон. Чемпионат России — 2024, Тюмень.

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

1. Иван Колотов (Пермский край) — 36.35,9 (0 промахов).

2. Александр Логинов (Тюменская область) — отставание 8,1 секунды (2).

3. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +8,3 (4).

Чемпионат России по биатлону в Тюмени завершится 31 марта.