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Колотов выиграл гонку преследования на чемпионате России, Латыпов — третий

Колотов выиграл гонку преследования на чемпионате России, Латыпов — третий
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Сегодня, 26 марта, в Тюмени состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024. Победителем гонки стал биатлонист Иван Колотов. Спортсмен, представляющий команду Пермского края, не допустил промахов в этой гонке и преодолел дистанцию за 36.35,9.

Вторым стал представитель Тюменской области Александр Логинов, промахнувшийся дважды и отставший от лидера на 8,1 секунды. Третье место занял биатлонист Эдуард Латыпов.

Биатлон. Чемпионат России — 2024, Тюмень.
Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.

1. Иван Колотов (Пермский край) — 36.35,9 (0 промахов).
2. Александр Логинов (Тюменская область) — отставание 8,1 секунды (2).
3. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +8,3 (4).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
26 марта 2024, вторник. 09:00 МСК
Окончено
1
Иван Колотов
Пермский край
36:35.9
2
Александр Логинов
Тюменская область
+8.1
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+8.3

Чемпионат России по биатлону в Тюмени завершится 31 марта.

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