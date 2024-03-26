Логинов — о серебре в пасьюте: два промаха на стойке помешали комфортно финишировать

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов, завоевавший серебряную медаль в гонке преследования на Альфа-Банк чемпионате России — 2024, рассказал о состоянии трассы в Тюмени и борьбе с Эдуардом Латыповым на финише. Победителем пасьюта стал биатлонист Иван Колотов, Латыпов занял третье место.

«Сегодня самый сложный день для нас в плане трассы. До этого была немного подмёрзшая лыжня, сейчас очень сильно растопило. Поэтому я прекрасно осознавал, что с первого круга уже будет непросто — ни на спусках, ни на равнинах. Естественно, подъёмы все были разбиты. Поэтому сегодня надо было стрелять. У меня были обидные два штрафа стоя, которые помешали комфортно финишировать, увы. Силы были бороться на финишной прямой, но я немножко замешкался на эстакаде и потерял скорость при выкате. Должен был выкатываться вровень с Эдуардом, и там было бы чуть проще», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 26 марта, пройдёт женская гонка преследования на 10 км на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Начало соревнований — в 12:00 мск. Чемпиона России завершится 31 марта.