Белоруска Анна Сола одержала победу в гонке преследования на чемпионате России
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Сегодня, 26 марта, в Тюмени состоялась женская гонка преследования на 10 км в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024. Лучшей в пасьюте стала белорусская биатлонистка Анна Сола. Спортсменка допустила два промаха и преодолела дистанцию за 33.21,8.
Второе место заняла представительница Московской области Полина Шевнина, промахнувшаяся дважды и отставшая от лидера на 5,9 секунды. Третьей стала биатлонистка Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область.
Биатлон. Чемпионат России — 2024, Тюмень.
Гонка преследования, 10 км. Женщины.
1. Анна Сола (Беларусь) — 33.21,8 (2 промаха).
2. Полина Шевнина (Московская область) — отставание 5,9 секунды (2).
3. Виктория Сливко (Тюменская область) +15,7 (2).
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