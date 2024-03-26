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Белоруска Анна Сола одержала победу в гонке преследования на чемпионате России

Белоруска Анна Сола одержала победу в гонке преследования на чемпионате России
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Сегодня, 26 марта, в Тюмени состоялась женская гонка преследования на 10 км в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024. Лучшей в пасьюте стала белорусская биатлонистка Анна Сола. Спортсменка допустила два промаха и преодолела дистанцию за 33.21,8.

Второе место заняла представительница Московской области Полина Шевнина, промахнувшаяся дважды и отставшая от лидера на 5,9 секунды. Третьей стала биатлонистка Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область.

Биатлон. Чемпионат России — 2024, Тюмень.
Гонка преследования, 10 км. Женщины.

1. Анна Сола (Беларусь) — 33.21,8 (2 промаха).
2. Полина Шевнина (Московская область) — отставание 5,9 секунды (2).
3. Виктория Сливко (Тюменская область) +15,7 (2).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. Гонка преследования 10 км
26 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Идёт
1
Анна Сола
Беларусь
33:21.8
2
Полина Шевнина
Московская область
+5.9
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+15.7
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