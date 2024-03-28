Гандлер — о КМ: по сравнению с прошлым годом я себя чувствую комфортно

Чемпионка мира 2020 года среди юниоров, член сборной Австрии по биатлону Анна Гандлер поделилась впечатлениями от участия в Кубке мира. По словам 23-летней спортсменки, в сезоне-2023/2024 она поняла, что лидеров мирового биатлона можно обыгрывать.

«Сейчас я чувствую себя комфортно по сравнению с прошлым годом. Тогда я думала: «О, я бегаю с Денизе Херрманн! Смотрите, там ещё и Йоханнес Бё». А в этом году мне удалось всё это усвоить, как будто они стали моими друзьями! Раньше я думала, что лидеры женского биатлона слишком сильны, что я не смогу их победить. Но в этом году я убедилась, что это возможно. Когда я впервые финишировала впереди Тандреволд, я сказала себе, что смогу делать это чаще. Теперь я их воспринимаю как настоящих соперниц», — сказала биатлонистка в интервью Nordic Magazine.

Анна Гандлер завершила сезон на 19-м месте в общем зачёте. На этапе Кубка мира в канадском Канморе австрийская спортсменка дважды заняла шестое место (спринт, гонка преследования) и один раз стала пятой (масс-старт).