Фийон Майе: я разочарован, не хочу ещё раз пережить сезон, похожий на предыдущие два

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился эмоциями от завершившегося сезона-2023/2024. В нём спортсмен ни разу не был на подиуме на Кубке мира и выиграл только одну личную медаль — бронзу в масс-старте на чемпионате мира.

«Я разрываюсь между несколькими эмоциями. Были очень хорошие события, например, вторая неделя чемпионата мира, были хорошие гонки, хорошая скорость, хороший подъём в протоколе. Но этот сезон был сложным. Я разочарован, не хочу ещё раз пережить сезон, похожий на предыдущие два.

Трудно было смириться с невозможностью достижения своих целей. Сборная находится в переходном периоде. Мне нужно сделать перерыв от биатлона, чтобы ворваться в тренировки потом и иметь шансы вернуться на высокий уровень.

Когда я борюсь за 30-е место, у меня не та мотивация, как тогда, когда я лидирую. Не хочу снова проходить через это. Было здорово, потому что я люблю то, что делаю, мне нравится бежать на лыжах, могу путешествовать, поэтому я не собираюсь жаловаться. Но я стремлюсь к лучшему», — приводит слова спортсмена Eurosport.fr.