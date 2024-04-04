Фото: Доротея Вирер отпраздновала 33-летие в эффектном платье

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях свежее фото в эффектном обтягивающем платье. Предположительно, снимок Вирер сделала во время празднования дня рождения. Вчера, 3 апреля, титулованной итальянке исполнилось 33 года.

«Вечерний выход», — подписала фото Вирер.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), победительница двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, а также малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

Прошедший сезон у Вирер не получился: она выступила лишь на четырёх этапах Кубка мира (лучшее место в личной гонке — 14-е), также Доротея участвовала в чемпионате мира (лучшее место в личной гонке — 10-е).