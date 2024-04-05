Виктория Сливко одержала победу в марафоне на ЧР в Увате

В рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 в Увате состоялся женский марафон на 30 км. Победу в гонке одержала Виктория Сливко. Стреляющая лыжница, представляющая сборную Тюменской области, допустила четыре промаха и преодолела дистанцию за 1:38.15,3.
Второе место в марафоне досталось представительнице Свердловской области Ирине Казакевич. Она допустила шесть промахов и отстала от лидера на 26,9 секунды. Тройку призёров замкнула биатлонистка из Москвы Анастасия Гореева.
Биатлон. Чемпионат России — 2024, Уват.
Марафон, 30 км. Женщины
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1:38.15,3 (4).
2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — отставание 26,9 секунды (6).
3. Анастасия Гореева (Москва) +2.14,3 (10).
В мужском марафоне на 40 км, который состоялся 4 апреля, победителем стал Карим Халили.
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