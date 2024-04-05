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Виктория Сливко выиграла марафон на ЧР-2024 в Увате, Казакевич — вторая, Гореева — третья

Виктория Сливко одержала победу в марафоне на ЧР в Увате
Виктория Сливко
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В рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 в Увате состоялся женский марафон на 30 км. Победу в гонке одержала Виктория Сливко. Стреляющая лыжница, представляющая сборную Тюменской области, допустила четыре промаха и преодолела дистанцию за 1:38.15,3.

Второе место в марафоне досталось представительнице Свердловской области Ирине Казакевич. Она допустила шесть промахов и отстала от лидера на 26,9 секунды. Тройку призёров замкнула биатлонистка из Москвы Анастасия Гореева.

Биатлон. Чемпионат России — 2024, Уват.
Марафон, 30 км. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1:38.15,3 (4).
2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — отставание 26,9 секунды (6).
3. Анастасия Гореева (Москва) +2.14,3 (10).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Уват
Женщины. Марафон 30 км
05 апреля 2024, пятница. 08:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
1:38:15.3
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+26.9
3
Анастасия Гореева
Московская область
+2:14.3

В мужском марафоне на 40 км, который состоялся 4 апреля, победителем стал Карим Халили.

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