Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Симон Киркейде выиграл спринт на чемпионате Норвегии, Тарьей Бё — пятый

Симон Киркейде выиграл спринт на чемпионате Норвегии, Тарьей Бё — пятый
Комментарии

Норвежский биатлонист Симон Киркейде выиграл спринт на чемпионате Норвегии, проходящем в Гейло. Спортсмен прошёл гонку с двумя промахами на огневых рубежах.

Второе место занял победитель и призёр этапов Кубка мира Йоханнес Дале-Шевдал, который уступил Киркейде 6,9 секунды с одним штрафным кругом. Замкнул тройку сильнейших Сверре Дален Аспенс, двукратный чемпион Европы: он проиграл победителю гонки 13,3 секунды с двумя ошибками на стрельбе.

Отметим, что пятым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё, вице-лидер общего зачёта Кубка мира в сезоне-2023/2024. Он проиграл Киркейде 30,5 секунды с одним промахом.

10-м в гонке стал Стурла Холм Лейгейд, 22-м — Ветле Шоста Кристиансен.

Материалы по теме
5 главных итогов Кубка мира по биатлону. Чем запомнится сезон-2023/2024
5 главных итогов Кубка мира по биатлону. Чем запомнится сезон-2023/2024
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android