Симон Киркейде выиграл спринт на чемпионате Норвегии, Тарьей Бё — пятый

Норвежский биатлонист Симон Киркейде выиграл спринт на чемпионате Норвегии, проходящем в Гейло. Спортсмен прошёл гонку с двумя промахами на огневых рубежах.

Второе место занял победитель и призёр этапов Кубка мира Йоханнес Дале-Шевдал, который уступил Киркейде 6,9 секунды с одним штрафным кругом. Замкнул тройку сильнейших Сверре Дален Аспенс, двукратный чемпион Европы: он проиграл победителю гонки 13,3 секунды с двумя ошибками на стрельбе.

Отметим, что пятым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё, вице-лидер общего зачёта Кубка мира в сезоне-2023/2024. Он проиграл Киркейде 30,5 секунды с одним промахом.

10-м в гонке стал Стурла Холм Лейгейд, 22-м — Ветле Шоста Кристиансен.