Биатлонистка Зайцева рассказала, как могут выступить российские биатлонисты на ОИ-2026

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась мнением по поводу того, как могут выступить биатлонисты из России на Олимпийских играх в 2026 году.

«Если к тому времени всё разрешится и нас допустят, то перспективы самые прекрасные и хорошие. Ребята будут выступать на Олимпийских играх и показывать хорошие результаты», — приводит слова Зайцевой Metaraitings.

Сама Зайцева признавалась, что для неё Олимпийские игры закончились в 2014 году.

Напомним, к Олимпийским играм в Париже разрешено допустить 55 российских спортсменов в нейтральном статусе. Основные условия — это выступление без какой-либо национальной символики, включая флаг и гимн, и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.