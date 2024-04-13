Корнев сошёл с дистанции во время смешанной эстафеты в Мурманске
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Российскому биатлонисту Александру Корневу стало плохо во время смешанной эстафеты в финале Кубка Содружества, который проходит в Мурманске.
Корнев сошёл с дистанции, остановившись на трассе. К нему сразу подошли тренеры. В итоге он снялся с дистанции, как и вся его команда.
Фото: Эфир «Матч ТВ»
Состав команды, которую представлял Александр Корнев: Ксения Довгая, Лариса Куклина, Александр Корнев, Денис Иродов.
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