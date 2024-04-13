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Корнев сошёл с дистанции во время смешанной эстафеты в Мурманске

Корнев сошёл с дистанции во время смешанной эстафеты в Мурманске
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Российскому биатлонисту Александру Корневу стало плохо во время смешанной эстафеты в финале Кубка Содружества, который проходит в Мурманске.

Корнев сошёл с дистанции, остановившись на трассе. К нему сразу подошли тренеры. В итоге он снялся с дистанции, как и вся его команда.

Фото: Эфир «Матч ТВ»

Состав команды, которую представлял Александр Корнев: Ксения Довгая, Лариса Куклина, Александр Корнев, Денис Иродов.

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