Корнев сошёл с дистанции во время смешанной эстафеты в Мурманске

Российскому биатлонисту Александру Корневу стало плохо во время смешанной эстафеты в финале Кубка Содружества, который проходит в Мурманске.

Корнев сошёл с дистанции, остановившись на трассе. К нему сразу подошли тренеры. В итоге он снялся с дистанции, как и вся его команда.

Фото: Эфир «Матч ТВ»

Состав команды, которую представлял Александр Корнев: Ксения Довгая, Лариса Куклина, Александр Корнев, Денис Иродов.