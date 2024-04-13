Латыпов и Халили с юмором обсудили смешанную эстафету в Мурманске

Российские биатлонисты Карим Халили и Эдуард Латыпов с юмором обсудили смешанную эстафету, которая прошла в рамках финального этапа Кубка Содружества в Мурманске.

В видео биатлонисты в шутку спорят, кто смог создать интригу во время гонки, и комментируют то, как они действовали на самой дистанции.

Напомним, команда, в составе которой выступал Карим Халили, одержала победу в смешанной эстафете. Их результат 1:12.34,4. Латыпов вместе со своей командой завоевали бронзовые награды, их отставание составило 29,4 секунды.

Также на этой гонке с дистанции сошёл Александр Корнев, который почувствовал спазм дыхания, позже он прокомментировал своё состояние и заявил, что в заключительных гонках 14 апреля он примет участие. Команде Корнева также пришлось сняться с сегодняшней смешанной эстафеты.