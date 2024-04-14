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Носкова сошла с дистанции после падения в масс-старте на Кубке Содружества

Носкова сошла с дистанции после падения в масс-старте на Кубке Содружества
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Российская биатлонистка Екатерина Носкова сошла с дистанции после падения в масс-старте, проходящем в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

Спортсменка упала на стартовом отрезке дистанции, вследствие чего повредила винтовку, которая забилась снегом. После этого Носкова уже не могла стрелять на первом огневом рубеже и была вынуждена отказаться от продолжения гонки.

Отметим, что ранее на старт гонки не вышли сразу 10 биатлонисток, в том числе олимпийская чемпионка из Беларуси Динара Смольская и победительница и призёр этапов Кубка мира и Кубка IBU из России Виктория Сливко. Екатерина Носкова стала 11-й спортсменкой, заявленной на масс-старт, которой не удалось финишировать в заключительной гонке сезона.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
14 апреля 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
45:08.1
2
Анастасия Гореева
Россия
+17.2
3
Ирина Казакевич
Россия
+23.7
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