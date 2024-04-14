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Нетбай вслед за Носковой сошла с масс-старта на Кубке Содружества после падения

Нетбай вслед за Носковой сошла с масс-старта на Кубке Содружества после падения
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Российская биатлонистка Дарья Нетбай сошла с дистанции после падения во время масс-старта на 12,5 км, проходящего в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Спортсменка упала на спуске и не смогла продолжить гонку.

Отметим, что ранее на этом же спуске одновременно упали сразу две спортсменки: Екатерина Носкова и Анастасия Гришина. Носкова после падения и попадания снега в винтовку не смогла стрелять на первом огневом рубеже и сошла с дистанции, Гришина же сломала палку и смогла продолжить выступление.

Дарья Нетбай стала 12-й биатлонисткой, которая не смогла финишировать в женском масс-старте. Ранее на старт гонки не вышли 10 спортсменок, ещё две, Носкова и Нетбай, снялись по ходу дистанции.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
14 апреля 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
45:08.1
2
Анастасия Гореева
Россия
+17.2
3
Ирина Казакевич
Россия
+23.7
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