Нетбай вслед за Носковой сошла с масс-старта на Кубке Содружества после падения

Российская биатлонистка Дарья Нетбай сошла с дистанции после падения во время масс-старта на 12,5 км, проходящего в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. Спортсменка упала на спуске и не смогла продолжить гонку.

Отметим, что ранее на этом же спуске одновременно упали сразу две спортсменки: Екатерина Носкова и Анастасия Гришина. Носкова после падения и попадания снега в винтовку не смогла стрелять на первом огневом рубеже и сошла с дистанции, Гришина же сломала палку и смогла продолжить выступление.

Дарья Нетбай стала 12-й биатлонисткой, которая не смогла финишировать в женском масс-старте. Ранее на старт гонки не вышли 10 спортсменок, ещё две, Носкова и Нетбай, снялись по ходу дистанции.