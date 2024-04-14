Халили выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Мурманске, Смольский — третий
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Российский биатлонист Карим Халили выиграл масс-старт на 15 км, проходивший в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. По ходу дистанции спортсмен допустил только один промах на стрельбе.
Вторым к финишу пришёл Максим Цветков, который проиграл победителю гонки 23,5 секунды с тремя ошибками на огневых рубежах. Замкнул тройку сильнейших представитель Беларуси Антон Смольский: он отстал от Халили на 40,6 секунды, допустив два промаха.
Биатлон. Кубок Содружества. Четвёртый этап, Мурманск
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Итоговое положение
1. Карим Халили (Россия) — 41.10,7 (один промах).
2. Максим Цветков (Россия) — отставание 23,5 секунды (3).
3. Антон Смольский (Беларусь) + 40,6 (2).
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