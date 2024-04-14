Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Халили выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Мурманске, Смольский — третий

Халили выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Мурманске, Смольский — третий
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Карим Халили выиграл масс-старт на 15 км, проходивший в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске. По ходу дистанции спортсмен допустил только один промах на стрельбе.

Вторым к финишу пришёл Максим Цветков, который проиграл победителю гонки 23,5 секунды с тремя ошибками на огневых рубежах. Замкнул тройку сильнейших представитель Беларуси Антон Смольский: он отстал от Халили на 40,6 секунды, допустив два промаха.

Биатлон. Кубок Содружества. Четвёртый этап, Мурманск
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Итоговое положение

1. Карим Халили (Россия) — 41.10,7 (один промах).
2. Максим Цветков (Россия) — отставание 23,5 секунды (3).
3. Антон Смольский (Беларусь) + 40,6 (2).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Мужчины. Масс-старт 15 км
14 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Россия
41:10.7
2
Максим Цветков
Россия
+23.5
3
Антон Смольский
Беларусь
+40.6
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android