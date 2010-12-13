Бьорндален: я сторонник увеличения призовых сумм

Норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален рассказал о своём отношении к тому, что спортсмены в некоторых видах спорта зарабатывают больше, чем в биатлоне.

«Мы находимся на правильном пути, по меньшей мере, медленно движемся к этому. Конечно, мы хорошо зарабатываем по сравнению с другими профессиями. Я сторонник увеличения призовых сумм. В этом году многое изменилось в IBU. В некоторых областях бюджет был увеличен на 400 %, у нас же увеличение произошло на 10 %. С хорошими спонсорами, которые есть у Международного союза, возможно большее», — приводит слова Бьорндалена biathlon-online.de.