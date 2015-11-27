Чемпионский путь Владимира Кличко

Итак, в субботу на арене ESPRIT Дюссельдорфа Владимир Кличко (64-3-0, 53 KO) в поединке с британцем Тайсоном Фьюри будет проводить уже 28-й бой за звание чемпиона мира. 39-летний украинец впервые завоевал мировой титул по версии WBO 15 лет назад, когда 14 октября 2000 года одолел по очкам единогласным решением судей американца Криса Бёрда, отомстив таким образом сопернику, который незадолго до этого одержал победу над его братом Виталием. С тех пор Владимир провёл три десятка официальных боёв, в подавляющем большинстве которых на кону стояли мировые титулы.

На этот «чемпионский период» карьеры Кличко пришлись и два болезненных досрочных поражения – в 2003 году от ныне уже покойного южноафриканца Корри Сандерса и в 2004 году от американца Лэймона Брюстера. Однако надо отдать должное Владимиру, эти неудачи его не сломили, хотя одно время даже брат Виталий советовал ему завязать с боксом. Младший Кличко сделал соответствующие выводы, взял себе в тренеры маститого заокеанского «наставника чемпионов» Эммануэля Стюарда и впоследствии стал одним из самых долгоиграющих держателей мировых титулов в истории бокса.

Ключевой точкой нового восхождения Владимира на чемпионские высоты стал отборочный бой за право стать официальным претендентом на мировые титулы по версиям IBF и WBO против африканского панчера Сэмюэля Питера по кличке Нигерийский Кошмар. Тот поединок состоялся в сентябре 2005 года и по его ходу Владимир трижды оказывался в нокдауне, однако сумел выдержать натиск тогда ещё не знавшего поражений на профи-ринге грозного чернокожего нокаутёра и довести бой до своей победы по очкам единогласным решением судей, попутно ещё и как следует потрясши оппонента в финальном раунде идеальным левым хуком.

После этого снова отобрать звание чемпиона мира у мягкого и не отличающегося впечатляющими габаритами Криса Бёрда было для Владимира делом техники. В их матче-реванше, состоявшемся в апреле 2006 года, американец был остановлен досрочно в 7-м раунде, и Кличко обзавёлся поясом чемпиона мира по версии IBF. После этого Владимир проводил исключительно бои за звание чемпиона мира. Критики осуждают его за чрезмерно осторожный, рациональный и защитный стиль бокса. Однако не стоит забывать, что Кличко-младший, в отличие от своего старшего брата, не обладает гранитной челюстью. Поэтому не удивительно, что боксёр с такими физиологическими особенностями печётся в первую очередь о собственной обороне.

Владимир Кличко в начале чемпионского пути

К тому же габариты, скорость, координация и технико-тактические навыки зачастую позволяли Владимиру выигрывать бои малой кровью, а иногда и на тихой волне. Тем не менее нередко младший Кличко реализует ещё один свой козырь – отлично поставленный удар. Не зря ведь из 25 побед в боях за звание чемпиона мира 19 он одержал досрочно.

Были в его карьере и яркие нокауты, как в поединках против Келвина Брока, Тони Томпсона, Эдди Чемберса, Сэмюэля Питера и Кубрата Пулева. Были и прекращения поединков рефери вследствие одностороннего избиения Владимиром соперников, как это происходило в схватках с Крисом Бёрдом, Хасимом Рахманом, Тони Томпсоном и Франческо Пьянетой. Был и отказ угла соперника от продолжения боя, как это случилось в бою с Русланом Чагаевым. Но были и так называемые шахматные победы по очкам, как в поединках против Дэвида Хэя, Султана Ибрагимова или Брайанта Дженнингса.

В общем, ясное дело, что за такой долгий чемпионский путь бои с участием Владимира проходили по самым разным сценариям. Если не учитывать чемпионский пояс второстепенной версии IBO, который Кличко завоевал в том же матче-реванше с Крисом Бёрдом, то первый в своей карьере объединительный поединок украинец провёл в апреле 2008 года, одолев по очкам единогласным решением судей на то время обладателя мирового титула WBO россиянина Султана Ибрагимова. А звание чемпиона мира WBA Владимир присовокупил к своим регалиям в июле 2011 года, одержав победу по очкам над одиозным британским чемпионом мира в двух весах Дэвидом Хэем.

К тому же самое престижное периодическое издание в мире бокса американский журнал The Ring также признаёт Владимира своим чемпионом мира в супертяжёлом весе с того момента, когда он в июне 2009 года одолел узбекистанца Руслана Чагаева. А вот с мировым титулом по версии WBC у младшего Кличко пока отношения не сложились. Но лишь по той причине, что продолжительное время им владел его брат Виталий. На протяжении пяти лет – с 2008 по 2013 год – братья Кличко на пару обладали всеми мировыми титулами по ведущим версиям в супертяжёлом весе, до тех пор пока в декабре 2013 года Виталий не принял решение повесить перчатки на гвоздь.

Владимир Кличко с чемпионскими поясами

Абсолютное большинство своих чемпионских поединков Владимир провёл в ставшей для него второй родиной Германии, точнее, 18 из 27 мировых тайтл-шотов. Ещё 7 боёв за звание чемпиона мира младший Кличко отбоксировал на рингах Мекки бокса – в США. Причём свой последний на данное время поединок с Брайантом Дженнингсом он провёл в Америке спустя семь с лишним лет – после того как унифицировал титулы в феврале 2008 года в бою с Султаном Ибрагимовым. И ещё по одному разу Владимир проводил защиты принадлежащих ему чемпионских регалий в Швейцарии и России.

По продолжительности беспрерывного обладания званием чемпиона мира в тяжёлом весе Владимир занимает второе место после легендарного чемпиона до- и послевоенной эпохи американца Джо Луиса, который в период с 22 июня 1937 года по 1 марта 1949 года владел мировым титулом на протяжении 11 лет 8 месяцев и 7 дней. Кличко же на данное время является чемпионом мира на протяжении более чем девять с половиной лет.

Также Владимир занимает 3-е место в истории по беспрерывному количеству успешных защит звания чемпиона мира в тяжёлом весе, уступая по этому показателю только всё тому же великому Джо Луису и ещё одному долгоиграющему выдающемуся американскому чемпиону Ларри Холмсу, который владел мировыми титулами в конце 1970-х – первой половине 1980-х годов. Луис имел 25 рекордных последовательных защит, Холмс – 20, а Кличко-младший – 18. Хотя по общему количеству защит звания чемпиона мира Владимир уже обогнал Холмса, проведя 23 таких поединка.