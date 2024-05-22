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Джефф Монсон намерен завершить карьеру бойца

Джефф Монсон намерен завершить карьеру бойца
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Именитый боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон задумывается о завершении профессиональной карьеры. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«Джефф хочет завершить карьеру. Несколько раз срывался его бой против Олега Тактарова. Новых предложений почти не поступает. Но если такой бой будет, то после него Джефф закончит», — сказали в команде Монсона.

В общей сложности на счету Монсона 88 боёв в смешанных единоборствах, в которых он добыл 60 побед (пять были одержаны нокаутом) и потерпел 26 поражений. Одно противостояние с его участием завершилось вничью, и ещё один бой Джеффа был признан несостоявшимся. Сейчас ему 53 года.

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