«Это отличает меня». Аспиналл назвал качества, принёсшие ему успех в MMA

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о причинах своего успеха в смешанных единоборствах.

«Я чувствую, что у меня достаточная скорость и сила для того, чтобы нокаутировать любого. Стоит мне только попасть… Скорость моего удара, то, как я сокращаю дистанцию… Это отличает меня от любого другого тяжеловеса. Считаю, что я способен нокаутировать любого», — сказал Аспиналл в интервью talkSPORT.

Тому Аспиналлу 31 год. Британец дебютировал как профессионал в 2014 году и в июле 2020-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и одно поражение.

В своём последнем бою на UFC 295 в ноябре Аспиналл нокаутировал в первом раунде россиянина Сергея Павловича.

Материалы по теме Аспиналл: я стал новой версией себя после боя с Блэйдсом

Том Аспиналл едет на танке по улицам Манчестера: