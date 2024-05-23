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Макгрегор: не согласен с теми, кто говорит, что Джонс избегает боя с Аспиналлом

Макгрегор: не согласен с теми, кто говорит, что Джонс избегает боя с Аспиналлом
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Популярный ирландский боец ММА Конор Макгрегор не считает, что действующий обладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс избегает боя с известным английским бойцом Томом Аспиналлом.

«Я не согласен с теми, кто говорит, что Джон Джонс избегает боя с Томом Аспиналлом. Поединок между Джоном и Стипе гораздо значительнее. У Аспиналла есть шанс завоевать бесспорный титул, поэтому матчмейкеры подобрали ему в пару великолепного соперника. Бой между Томом и Кёртисом будет хорошим», — приводит слова Конора аккаунт Championship Rounds.

Напомним, Том Аспиналл проведёт поединок против Кёртиса Блэйдса на турнире UFC 304. Их бой будет носить статус со-главного. Ранее бойцы уже встречались в июле в 2022 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал Блэйдс.

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