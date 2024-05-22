Илия Топурия сказал, когда планирует вернуться в октагон

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия сказал, что планирует вернуться в октагон в сентябре 2024 года.

«Моя цель — вернуться в сентябре. Сейчас идут переговоры. Если Макс Холлоуэй будет готов к сентябрю, то мы проведём бой. Если нет, то, возможно, мы проведём бой до конца года. У меня есть желание подраться как можно скорее, поскольку в следующем году я хочу драться в Испании», — приводит слова Топурии портал Sportskeeda.

Напомним, Илия Топурия стал чемпионом UFC на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля в Анахайме, США. Тогда он победил нокаутом во втором раунде австралийца Александра Волкановски. Топурия является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 15 побед.