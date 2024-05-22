«Оставь бутылку виски и приступи к тренировкам». Усман обратился к Макгрегору

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман ответил популярному ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору. Ранее тот послал к чёрту Камару, а также назвал его бездельником.

«У меня есть небольшая проблема, когда мне говорят: «Ты бездельник». Но кто сказал, что у тебя есть возможность так говорить, Конор? Я не критиковал его, не говорил о нём негативно, когда у него были проблемы с законом, разные скандалы. Никто из вас ни разу не слышал, чтобы я негативно высказывался в его адрес по этим поводам.

Очевидно, что я не бездельник, поскольку у Конора было две возможности разделить со мной октагон, пока пояс был моим. О чём ему нужно беспокоиться, так это о Майкле Чендлере. Этот парень упорно тренируется. Поэтому, Конор, оставь бутылку виски и приступи к тренировкам. Сейчас не время для троллинга», — приводит слова Усмана портал Low Kick MMA.