Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Оставь бутылку виски и приступи к тренировкам». Усман обратился к Макгрегору

«Оставь бутылку виски и приступи к тренировкам». Усман обратился к Макгрегору
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман ответил популярному ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору. Ранее тот послал к чёрту Камару, а также назвал его бездельником.

«У меня есть небольшая проблема, когда мне говорят: «Ты бездельник». Но кто сказал, что у тебя есть возможность так говорить, Конор? Я не критиковал его, не говорил о нём негативно, когда у него были проблемы с законом, разные скандалы. Никто из вас ни разу не слышал, чтобы я негативно высказывался в его адрес по этим поводам.

Очевидно, что я не бездельник, поскольку у Конора было две возможности разделить со мной октагон, пока пояс был моим. О чём ему нужно беспокоиться, так это о Майкле Чендлере. Этот парень упорно тренируется. Поэтому, Конор, оставь бутылку виски и приступи к тренировкам. Сейчас не время для троллинга», — приводит слова Усмана портал Low Kick MMA.

Материалы по теме
Фото
«Самый богатый боец UFC возвращается». Макгрегор показал актуальную физическую форму
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android