«Тебе нужен лёгкий соперник». Евлоев обвинил Стерлинга в нежелании драться с ним

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев обратился к бывшему чемпиону организации американцу Алджамейну Стерлингу.

Напомним, Стерлинг, успешно дебютировавший в полулёгком дивизионе на UFC 300, заявлял, что хотел бы провести следующий поединок против соотечественника Брайана Ортеги.

«Давай начистоту, тебе просто нужен самый простой бой. Я готов, в отличие от Ортеги. Давай уже сделаем это», — написал Евлоев в соцсети X (ранее Twitter).

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.

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Непобеждённый Мовсар Евлоев показал видео со своей тренировки: