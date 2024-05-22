Топурия: надеюсь защитить пояс с Холлоуэем, а затем подраться с Макгрегором

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия сказал, что планирует провести бой с популярным ирландским бойцом смешанных единоборств и бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе Конором Макгрегором.

«Надеюсь защитить пояс с Максом Холлоуэем, а затем я хочу подраться с Конором Макгрегором. Это будет самый грандиозный бой в истории ММА», — приводит слова Илии Топурии портал Sportskeeda.

Напомним, Илия Топурия стал чемпионом UFC на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля в Анахайме, США. Тогда он победил нокаутом во втором раунде австралийца Александра Волкановски. Топурия является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 15 побед.

Ранее Илия назвал условие поединка с Исламом Махачевым.