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В Эр-Рияде показали статистику просмотров боя Усик — Фьюри, Дэвис резко отреагировал

В Эр-Рияде показали статистику просмотров боя Усик — Фьюри, Дэвис резко отреагировал
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Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал статистику с недавнего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Помимо прочего, согласно данным статистического анализа, бой в общей сложности посмотрели зрители из 137 стран.

Фото: Из личного архива Турки Аль аш-Шейха

На пост Аль аш-Шейха отреагировал непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис.

«Он заплатил куче знаменитостей, чтобы те посетили шоу. Выложил фальшивое количество просмотров и т.д. Он пытается сделать себе имя в спорте», — написал Дэвис на своей странице в соцсетях.

Поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Усик танцем отпраздновал победу украинского боксёра Беринчика:

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