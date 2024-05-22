Член Зала славы UFC: Порье — крёстный отец дивизиона. Он может победить Махачева

Бывший американский боец Дженс Пулвер, член Зала славы UFC, высказался о поединке между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье, который состоится 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

«Я люблю Дастина. Он настоящий крёстный отец дивизиона. И я очень не хочу, чтобы он проиграл. Он давно доказал, что является одним из лучших бойцов. И я считаю, что он имеет реальные шансы победить. Если он сможет удержать бой в стойке, тогда получит возможность продемонстрировать свои лучшие навыки. Он покажет, какой силой удара обладает. И тогда Дастин действительно может победить Ислама. Но если Махачев сможет затащить дело в партер… Он победит. Конечно, Порье будет бороться и пытаться выбраться. Но снизу у Махачева больше шансов», — сказал Пулвер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Отметим, что в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

Материалы по теме Тренер Махачева дал прогноз на бой с Порье

Чемпион UFC Ислам Махачев пробил по силомеру: