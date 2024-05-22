Аспиналл: в случае победы над Блэйдсом я сражусь за титул, без сомнений

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о своих перспективах в случае победы над американцем Кёртисом Блэйдсом, поединок с которым состоится на турнире UFC 304 в июле.

«Если я выиграю, а я верю, что так и будет, то мой следующий поединок будет за звание неоспоримого чемпиона, без сомнений. Я готов подождать. Однако сейчас для меня это не имеет значения, всё, что существует для меня – это Кёртис Блэйдс», — сказал Аспиналл в интервью talkSPORT.

Тому Аспиналлу 31 год. Британец дебютировал как профессионал в 2014 году и в июле 2020-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и одно поражение.

В своём последнем бою на UFC 295 в ноябре Аспиналл нокаутировал в первом раунде россиянина Сергея Павловича.