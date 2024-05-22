«Самый богатый боец UFC возвращается». Макгрегор показал актуальную физическую форму

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился свежими фотографиями. Снимки были сделаны во время тренировочного занятия.

«Самый богатый боец UFC всех времён возвращается. 5 недель 4 дня», — написал Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Макгрегор сейчас готовится к возвращению в октагон. Его соперником будет представитель США Майкл Чендлер. Их бой пройдёт в ночь с 29 на 30 июня 2024 года на турнире UFC 303. Конор не принимал участия в боях с лета 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Всего на счету экс-чемпиона в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений.

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