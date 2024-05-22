Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Самый богатый боец UFC возвращается». Макгрегор показал актуальную физическую форму

«Самый богатый боец UFC возвращается». Макгрегор показал актуальную физическую форму
Комментарии

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился свежими фотографиями. Снимки были сделаны во время тренировочного занятия.

«Самый богатый боец UFC всех времён возвращается. 5 недель 4 дня», — написал Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Макгрегор сейчас готовится к возвращению в октагон. Его соперником будет представитель США Майкл Чендлер. Их бой пройдёт в ночь с 29 на 30 июня 2024 года на турнире UFC 303. Конор не принимал участия в боях с лета 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Всего на счету экс-чемпиона в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений.

Главные новости дня:

Материалы по теме
«Маленький дурак». Конор Макгрегор раскритиковал Илию Топурию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android