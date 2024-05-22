UFC опубликовала решение по американцу Раунтри, провалившему допинг-тест

Бойцовский промоушен UFC выступил с заявлением о ситуации с американским бойцом полутяжёлого веса (до 93 кг) Халилом Раунтри (14-6).

Напомним, ранее Раунтри сообщил, что не выступит на турнире UFC 303 из-за положительного допинг-теста, причиной которого, по его словам, стала пищевая добавка.

Американец принял добавку за два дня до теста и добровольно согласился на сотрудничество с антидопинговой организацией. Боец представил справку от клиники, выдавшей ему добавку и признавшей ошибку. Исследование пробы показало, что сроки принятия добавки, названные Раунтри, соответствуют действительным.

Согласно решению антидопингового агентства, Раунтри, лично сообщивший о добавке и принявший участие в сотрудничестве, получил двухмесячную дисквалификацию.